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Otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de freni boşalan otomobil, yolda yürüyen 54 yaşındaki Bayram İlgen’e çarptı

27 Ekim 2017 17:53

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de freni boşalan otomobil, yolda yürüyen 54 yaşındaki Bayram İlgen’e çarptı. Yaralanan İlgen hastanede tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ulukışla İlçesi\'ne bağlı Çiftehan Köyü meydanında yokuş aşağı inen otomobilin iddiaya göre freni boşaldı. Hızla giden otomobil yolda yürüyen Bayram İlgen’e çarptı. Kazada ağır yaralanan İlgen, ilk müdahalenin ardından Ulukışla İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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