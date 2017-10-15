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Otomobilin yakıt deposundan esrar çıktı

ŞANILURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından durdurulduktan sonra arama yapılan otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

15 Ekim 2017 17:00

ŞANILURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından durdurulduktan sonra arama yapılan otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Ahmet B., gözaltına alındı.
Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu üzerinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Ahmet B.\'nin plakası açıklanmayan otomobilini durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 14 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Esrara ele koyan polis, otomobilin sürücüsü Ahmet B.\'yi gözaltına aldı.

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