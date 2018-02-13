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Otomobilin yakıt deposunda esrar, TIR'da ise kaçak sigara çıktı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polis tarafından aranan otomobilin yakıt deposunda 9 kilo 300 gram esrar ile bir TIR’da gümrük kaçağı 40 bin 350 paket sigara ele geçirildi

13 Şubat 2018 22:50

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da polis tarafından aranan otomobilin yakıt deposunda 9 kilo 300 gram esrar ile bir TIR’da gümrük kaçağı 40 bin 350 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin karayolunda yaptığı yol kontrolünde sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan TIR’ı durdurdu. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada, TIR’ın gizli bölmelerine istiflenmiş gümrük kaçağı 40 bin 350 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
YAKIT DEPOSUNDA ESRAR ÇIKTI
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Diyarbakır’dan Adana’ya gittiği belirlenen bir otomobili durdurup arama yaptı. Aramada otomobilin yakıt deposunda poşetler içerisine gizlenmiş 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, otomobildeki isimleri açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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