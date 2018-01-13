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Otomobilin yakıt deposunda 2 kilo uyuşturucu ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, polisin durdurup arama yaptığı otomobilin benzin deposunda 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı

13 Ocak 2018 04:02

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polisin durdurup arama yaptığı otomobilin benzin deposunda 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurarak arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerin de katıldığı aramada, otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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