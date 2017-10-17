Otomobilin tramvay durağına çarpması güvenlik kamerasında

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, otomobilin virajı alamayarak tramvay durağına çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçen 1 Ekim gecesi Cahar Dudayev Bulvarı\'nda meydana geldi. 23 yaşındaki Mert Çakıroğlu yönetimindeki 35 KC 8680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak Mavişehir tramvay durağına çarptı. Kazada Çakıroğlu yaralanırken, yanındaki yabancı uyruklu arkadaşı Y.P. olayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı sürücü Çakıroğlu, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, virajı alamayan otomobil hızla tramvay durağına çarpıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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