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Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

ADANA, (DHA) - ADANA'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren ve sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı

25 Mart 2018 19:36

ADANA, (DHA) - ADANA\'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren ve sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Kent merkezindeki Ali İzzet Begovic Bulvarı üzerinde park halindeki  01 BM 829 plakalı otomobilin motor kısmına kedi girdiğini gören bir kişi itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, sahibine ulaştığı aracın kaputunu açıp kediyi kurtarmaya çalıştı. Motorda sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi daha sonra kediyi, mahalle sakinlerine teslim etti.

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