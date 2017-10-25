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Otomobilin motor bölümüne giren köpeği itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, otomobilin motor bölümüne girip sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

25 Ekim 2017 15:26

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, otomobilin motor bölümüne girip sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Subaşı Mahallesi\'nde park halinde bulunan bir otomobilin motorunun alt bölümüne giren köpeği fark edenler, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, araç altında kalan köpeği, kurtarma ekipmanlarının yardımıyla kurtardı. Sağlıklı olduğu anlaşılan köpek, tekrar sokağa bırakıldı.

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