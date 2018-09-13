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Otomobilin motor bölümünde esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ( DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kontrol edilen bir otomobilin motor bölümünde 250 gram esrar ele geçirildi

13 Eylül 2018 17:48

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ( DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, kontrol edilen bir otomobilin motor bölümünde 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, V.D. (40) adlı şüphelinin temin edeceği esrarı İzmir\'de satacağını öğrendi. İlçede yol kontrol noktası oluşturan polis, içinde V.D. ve R.İ. (29) adlı şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurup, arama yaptı. Otomobilin motor kısmını kontrol eden ekipler, 250 gram esrar buldu. İki şüpheli, gözaltına alındı.

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