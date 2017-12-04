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Otomobilin metrelerce sürüklediği motosikletli genç öldü

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da otomobilin çarpıp 200 metre sürüklediği Salih Örnek (25), yaşamını yitirdi

04 Aralık 2017 18:43

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da otomobilin çarpıp 200 metre sürüklediği Salih Örnek (25), yaşamını yitirdi. Tutuklanan otomobil sürücüsü Serhat Şirin (29), ifadesinde, araçta yüksek sesle müzik dinlediği için kazadan haberinin olmadığını ileri sürdü.
Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, otogar mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki Salih Örnek\'e, Serhat Şirin yönetimindeki 59 EB 869 plakalı otomobil çarptı. Örnek çarpmanın etkisiyle otomobilin altına düştü. Otomobil sürücüsünün fark etmediği Salih Örnek, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin uyarısı üzerine Şirin otomobilini durdurdu. Aracın altından kanlar içinde çıkarılan Örnek, olay yerine çağrılan ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Serhat Şirin, ifadesinde, araçta yüksek sesle müzik dinlediği için kazadan haberinin olmadığını ileri sürdü. Şirin, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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