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Otomobilin kapısı açılınca yola fırlayan sürücü öldü

Gürkan YILMAZ/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkıp, savrulan otomobilin kapısının açılması sonucu yola fırlayan sürücü Özcan Çetin (21), yaşamını yitirdi

30 Eylül 2018 22:06

Gürkan YILMAZ/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkıp, savrulan otomobilin kapısının açılması sonucu yola fırlayan sürücü Özcan Çetin (21), yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde, D- 100 yolunda meydana geldi. Özcan Çetin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, savruldu. Bu sırada otomobilin kapısı açılırken, Çetin, yola fırlayarak, sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Çetin\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin\'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Tosya Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Özcan Çetin\'in Tosya\'da kuaförlük yaptığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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