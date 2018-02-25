Otomobilin kamyona çarptığı kazada sürücü, 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, kullandığı otomobilin kavşakta kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ali Tatar (24), kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Aynı kazada, Tatar\'ın yanındaki 2 arkadaşından biri yaşamını yitirmiş, diğeri de yaralanmıştı.

Kaza, 22 Şubat günü, meydana geldi. Denizli\'den Pamukkale yönüne giden Ali Tatar\'ın kullandığı 20 AAB 020 plakalı otomobil, Laodikya Kavşağı\'nda, Kemal Sacar yönetimindeki 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, savrularak, yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Kazada, otomobilin arka koltuğundaki Onur Araç (24), yaşamını yitirdi. Ağır yaralan otomobil sürücüsü Ali Tatar ile yanındaki arkadaşı Aykut Şahin ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ali Tatar da bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Aykut Şahin ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

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