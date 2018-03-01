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Otomobilin hava filtresinden tabancalar çıktı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde polisin arama yaptığı otomobilde, hava filtresinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi

01 Mart 2018 16:02

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde polisin arama yaptığı otomobilde, hava filtresinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri\'den ilçeye giriş yapan sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta detaylı arama yapan polis, hava filtresinin olduğu bölümde değişik çap ve markalarda ruhsatsız 2 tabanca ile şarjör ve kurşunlar ele geçirdi. Tabanca ve mühimmata el koyan polis, otomobildeki isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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