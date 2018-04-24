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OTOMOBİLİN DEREYE UÇTU; SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İSTANBUL (DHA)  Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu

24 Nisan 2018 23:34

İSTANBUL (DHA) 
Sultanbeyli\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, otomobil vinçle dereden çıkarıldı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhan Karacaoğlu\'nun kullandığı 34 BF 9163 plakalı otomobil, yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayı görenler, durumu polise bildirdi. Sürücü araçtan çıkarak yol kenarında bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, vinçle dereden çıkarılarak otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü:
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-Dereye uçan otomobil
-Otomobilin vinçle çıkarılması
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