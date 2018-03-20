Otomobilin çarptığı yaya öldü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çarptığı Kadir Durdu (81), hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi\'nde meydana geldi. Erhan Ö. yönetimindeki 52 DB 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Durdu’ya çarptı. Kazada, ağır yaralan Durdu, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kadir Durdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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