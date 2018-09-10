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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Selahattin Özkan (84), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

10 Eylül 2018 19:58

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, Selahattin Özkan (84), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yatağan- Milas yolu İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Saffet Alpaslan (49) yönetimindeki 48 E 1548 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Özkan\'a çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Özkan\'ı ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Selahattin Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Saffet Alpaslan ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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