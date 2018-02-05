T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarptığı yaralı sokak köpek için seferber oldular

YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği için vatandaşlar seferber oldu

05 Şubat 2018 16:55

YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği için vatandaşlar seferber oldu.
Yusufeli ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı sokak köpeği yaralandı. Acı içerisinde caddeki ir otomobilin altına giren yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu. Sahibine ulaşılan araç kaldırılarak altındaki köpek için veteriner hekim çağrıldı. Kaza yerine gelen veteriner hekim, sakinleştirici iğne yaptığı köpeği tedavisi için kliniğe götürdü.
Veteriner Hekim Mehmet Akıllı, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YUSUFELİ Artvin DHA ARTVİNin YusufeliYusufeliAcıSahibineKazaVeteriner Hekim Mehmet AkıllıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24