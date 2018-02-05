Otomobilin çarptığı yaralı sokak köpek için seferber oldular

YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği için vatandaşlar seferber oldu.

Yusufeli ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı sokak köpeği yaralandı. Acı içerisinde caddeki ir otomobilin altına giren yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu. Sahibine ulaşılan araç kaldırılarak altındaki köpek için veteriner hekim çağrıldı. Kaza yerine gelen veteriner hekim, sakinleştirici iğne yaptığı köpeği tedavisi için kliniğe götürdü.

Veteriner Hekim Mehmet Akıllı, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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