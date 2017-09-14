Otomobilin çarptığı Suriyeli küçük kız öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, sürücüsü ve plakası güvenlik nedeniyle açıklanmayan bir otomobil, 2 yaşındaki Suriye vatandaşı Maria Mahmud\'a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaza, Mevlana Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücü ve plakası açıklanmayan bir otomobil, Suriye uyruklu Maria Mahmud\'a çarptı. Otomobil sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrulan küçük Maria\'yı otomobiline alarak Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne getirdi. Burada tedaviye alınan Maria yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı öğrenerek hastaneye gelen ve sürücüye tepki gösteren Maria\'nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Işıkkent Polis Merkezi\'ne götürüldü. Küçük kızın cesedi, savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.