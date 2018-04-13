T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarptığı Rabia Naz öldü, sürücü kaçtı

Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Eynesil ilçesinde yol kenarında oyun oynadığı sırada otomobilin çarptığı Rabia Naz Vatan (11) yaşamını yitirdi

13 Nisan 2018 18:57

Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Eynesil ilçesinde yol kenarında oyun oynadığı sırada otomobilin çarptığı Rabia Naz Vatan (11) yaşamını yitirdi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, kaza yerinden kaçtı. 
Olay, dün akşam saatlerinde Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi\'nde meydana geldi. Yol kenarında oyun oynayan Rabia Naz Vatan\'a sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü kaçarken kız çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Görele Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Rabia Naz Vatan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUEYNESİL Giresun DHA GİRESUN EynesilRabia Naz VatanKimliğiEynesilMahallesiYolSürücüDevlet HastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24