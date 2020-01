Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü, kaçan sürücü yakalandı

TAVŞANLI,(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi\'nde, 42 yaşındaki Erhan Topçu\'nun kullandığı otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Alihan Can ile arkasında oturan arkadaşı Halil Yavuz öldü. Kaçan otomobil sürücüsü Erhan Topçu, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Tavşanlı-Kütahya karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya yönünden Tavşanlı ilçe merkezine giden Alihan Can yönetimindeki 43 EN 314 plakalı motosiklete arkadan gelen Erhan Topçu yönetimindeki 43 UU 001 plakalı otomobil çarptı. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpmanın etkisiyle savrulup demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Alihan Can ile arkadaşı Halil Yavuz öldü. İlçe Jandarma ekipleri, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü Erhan Topçu\'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



