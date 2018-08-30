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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ters şeritte ilerleyen motosiklete otomobil çarptı

30 Ağustos 2018 14:22

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde ters şeritte ilerleyen motosiklete otomobil çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Serkan Arslan öldü.
Kaza, sabaha karşı, Aydın- Denizli Devlet Karayolu kırsal İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli\'den Sultanhisar yönüne ters yönde ilerleyen Serkan Arslan yönetimindeki plakasız motosiklete, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 36 AJ 493 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan Arslan\'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan Arslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 
Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

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