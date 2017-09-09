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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA’nın Turgutlu İlçesi’nde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Emre Yiğit, ağır yaralandı

09 Eylül 2017 02:55

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA’nın Turgutlu İlçesi’nde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Emre Yiğit, ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Mobil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan İzmir yönüne giden 37 yaşındaki Abdullah Solmaz yönetimindeki 61 BE 349 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, Atatürk Bulvarı’ndan Selvilitepe Mahallesi yönüne giden Emre Yiğit yönetimindeki 45 TJ 538 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenip, orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Yiğit ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit\'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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