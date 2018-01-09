T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücü yaralandı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Emre Albayrak yaralandı

09 Ocak 2018 18:07

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Emre Albayrak yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı Ada Caddesi\'nde meydana geldi. Saffet Albayrak, yönetimindeki 54 HZ 730 plakalı otomobille, önündeki aracı sollamak isterken, karşı yönden gelen Emre Albayrak yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Emre Albayrak yaralandı, aracı parçalandı. Yaralı sürücü, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alaattin ONURAKYAZI Sakarya DHA SAKARYA AkyazıEmre AlbayrakKazaAkyazı Ada CaddesiSaffet AlbayrakHZKazadaAlbayrakYaralıAcilAkyazı Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24