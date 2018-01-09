Otomobilin çarptığı motosikletin sürücü yaralandı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Emre Albayrak yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı Ada Caddesi\'nde meydana geldi. Saffet Albayrak, yönetimindeki 54 HZ 730 plakalı otomobille, önündeki aracı sollamak isterken, karşı yönden gelen Emre Albayrak yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Emre Albayrak yaralandı, aracı parçalandı. Yaralı sürücü, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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