Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, otomobilin 3 tekerlekli motosiklete çarpması sonucu Cavit Çakır (55) yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yolda ilerleyen Cavit Çakır idaresindeki 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet paramparça olurken, Cavit Çakır yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi Cavit Çakır\'ın öldüğünü belirledi. Cavit Çakır\'ın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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