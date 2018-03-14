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Otomobilin çarptığı minik Mert Nur öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde otomobilin çarptığı Mert Nur Deniz (2), yaşamını yitirdi

14 Mart 2018 20:39

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde otomobilin çarptığı Mert Nur Deniz (2), yaşamını yitirdi. Çocuğun akrabası olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. H.B. yönetimindeki 63 GZ 712 plakalı otomobil, iddiaya göre, aniden önüne çıkan ve akrabası olduğu öğrenilen Mert Nur Deniz\'e çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan minik Mert Nur, olay yerine çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mert Nur Deniz, sevk edildiği Şanlıurfa Çocuk Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü H.B. gözaltına alındı.

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