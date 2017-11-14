T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarptığı korucu öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı güvenlik korucusu 37 yaşındaki Sait Bahçeci, öldü

14 Kasım 2017 14:32

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, otomobilin çarptığı güvenlik korucusu 37 yaşındaki Sait Bahçeci, öldü.
Kaza, dün gece Adıyaman- Çelikhan karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi.
Koçali köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen güvenlik korucusu Sait Bahçeci\'ye, sürücüsünü kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Bahçeci, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bahçeci, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Bahçeci\'nin cenazesi otopsi için morga konulurken, jandarma kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANSait BahçeciKazaKoçaliAdıyamanEğitimAraştırma HastanesiAcilBahçeciHayatınıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24