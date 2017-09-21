Otomobilin çarptığı köpek telef oldu, diğerleri yanından ayrılmadı

EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, otomobilin sürücüsü, Akçay Mahallesi\'nde köpeğe çarpıp kaçtı. Diğer köpeklerin uzun süre başından ayrılmadığı yaralı köpek, bir süre sonra telef oldu.

Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil sokak ortasında bir köpeğe çarptı. Sürücü ardından yoluna devam etti. Çevredeki köpekler yaralanan köpeğin başına toplanırken, uzun süre yanından ayrılmadı. Yaralı olan köpek bir süre sonra telef olurken, belediye temizlik görevlileri tarafından çöp kamyonuna konuldu.

Kazayı görenlerin cep telefonlarına kaydettiği görüntülerde, köpeklerin telef olan köpeğin başından ayrılmadığı, toplanan insanların ise köpekleri severek sakinleştirmeye çalıştıkları görüldü.



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