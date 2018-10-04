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Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine, hayvanseverler sahip çıktı

04 Ekim 2018 14:46

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine, hayvanseverler sahip çıktı. Belediyenin hayvan barınağından gelen ekiplere teslim edilen köpek, tedaviye alındı.
Manavgat\'ın Antalya Caddesi\'nde, dün saat 20.00 sıralarında, otomobil sürücüsü, sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Caddede yatan yaralı köpeği gören hayvanseverler, kaldırıma taşıdı. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı\'na haber veren hayvanseverler, barınaktan ekip gelene kadar köpeği sakinleştirmek amacıyla başında bekledi. Köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösteren hayvanseverlerden biri, \"Yolda çocuk da olabilirdi. Hiç durmadı bile. Bu insanlar trafik teröristi gibi ortalıkta dolaşıyor\" dedi.
Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı\'ndan gelen ekiplere teslim edilen köpek, tedaviye alındı.

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