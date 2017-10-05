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Otomobilin çarptığı kadın polis ağır yaralandı (2)

DAHA ÖNCE, SİLAHLA VURULMUŞTU Antalya'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru Ceren Ekici, geçen Mayıs ayında kendisi gibi polis olan nişanlısı T

05 Ekim 2017 14:29

DAHA ÖNCE, SİLAHLA VURULMUŞTU
Antalya\'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru Ceren Ekici, geçen Mayıs ayında kendisi gibi polis olan nişanlısı T.Y.G. tarafından kazayla yüzünden vurulmasıyla da gündeme geldi. 22 Mayıs günü nişanlısının evine gelen T.Y.G, tabancasını kılıfından çıkarıp masanın üzerine koyacağı sırada, silah kazayla ateş aldı. Yerden seken mermi Ceren Ekici\'nin çene boşluğundan girip yüzünden çıktı.
Bu olay nedeniyle bir süre hastanede yataklı tedaviye alınan Ceren Ekici\'nin, bu sabahki kaza ardından yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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