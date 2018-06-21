T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Engin Sönmez (55), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

21 Haziran 2018 19:45

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Fatsa ilçesinde, Engin Sönmez (55), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Samsun- Ordu yolunun Dolunay kavşağında meydana geldi. Necmettin K. yönetimindeki 52 KE 687 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Engin Sönmez\'e çarptı. Ağır yaralanan Sönmez, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Engin Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtartılamadı. Sürücü Necmettin K., gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferudun ALTUNTAŞFATSA Ordu DHAORDU FatsaEngin SönmezKazaSamsun OrduDolunayKEAğırSönmezFatsa Devlet HastanesiNecmettinFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24