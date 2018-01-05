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Otomobilin çarptığı kadın öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Maşuka Okumuş (72), öldü

05 Ocak 2018 22:25

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Maşuka Okumuş (72), öldü.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, D-130 karayolu Hisareyn mevkiinde meydana geldi. Yeşim Avcı yönetimindeki 34 LD 9341 plakalı otomobil, üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Maşuka Okumuş\'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Maşuka Okumuş\'u Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Okumuş hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Sürücü Yeşim Avcı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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