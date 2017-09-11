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Otomobilin çarptığı kadın öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, karayolunun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Nurten Uğurlu, otomobilin çarpması sonucu öldü

11 Eylül 2017 19:44

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, karayolunun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Nurten Uğurlu, otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Denizli- İzmir karayolu Sümer Kavşağı\'nda meydana geldi. Ev kadını Nurten Uğurlu, evine gitmek için yürüyerek karayolunun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Şener Güney\'in kullandığı 33 UZ 175 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan Nurten Uğurlu, kaza yerinde öldü. Polis, otomobil sürücüsü Şener Güney\'i gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uğurlu\'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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