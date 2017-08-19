Otomobilin çarptığı kadın öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Güzelbahçe İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu 28 yaşındaki Özlenen Baz öldü.

Kaza, İzmir-Çeşme Otoyolu\'ndaki Seferihisar Kavşağı yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek isteyen Özlenen Baz\'a, sürücüsü tespit edilemeyen 42 AGP 97 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baz\'ı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Baz\'ın öldüğünü belirledi. Kazadan sonra İzmir-Çeşme Otoyolu bir süre trafiğe kapatılırken, trafik yan yoldan kontrollü sağlandı. Talihsiz kadının cesedi, savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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