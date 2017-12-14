Otomobilin çarptığı işadamı öldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde işadamı51 yaşındaki işadamı Ahmet Yatağan, üst geçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Pekdemir Kavşağı yakınında meydana geldi. Düğün salonu, otomobil galerisi ve akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Ahmet Yatağan, kendisine ait 20 YK 898 plakalı lüks otomobilini karayolu kenarına park ettikten sonra yolun karşısındaki sahibi olduğu düğün salonuna gitti. Burada işini bitirdikten sonra tekrar otomobiline gitmek isteyen Yatağan, üst geçidi kullanmak yerine hızla akan trafiğin içinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Orta refüje gelen Yatağan, karşıya koşarak gitmeye çalıştığı sırada, Orçun Göktürk\'ün kullandığı 34 TA 6075 plakalı otomobilin çarpması sonucu orta refüje savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yatağan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yatağan\'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Yatağan\'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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