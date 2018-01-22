Otomobilin çarptığı ikiz kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - MANİSA\'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren üniversite öğrencisi ikiz kardeşler Büşra- Kübra Korkmaz (21), memleketleri İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Kaza, dün, Manisa\'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Menemen yönüne giden Orçun N. yönetimindeki 45 HV 959 plakalı otomobil, kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan ikiz kardeşler Büşra- Kübra Korkmaz\'a çarptı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Korkmaz kardeşler, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Sürücü Orçun N. ise kontrolden çıkan otomobille yaya geçidinden sonra yaklaşık 100 metre savrulup, sağ tarafta bulunan demir yoluna uçtu. Araç, burada da demir bariyerleri kırdıktan sonra demir yolu inşaatında kullanılan beton travers yığınına çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı Korkmaz kardeşler ile araçta bulunan Ahsen Doğan (18) ve Aleyna Savaş (18) yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan Halil S. ve sürücü Orçun N. ise kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

AYNI ODAYA TAŞINACAKLARMIŞ

Kimya bölümü öğrencisi Büşra ve Kübra Korkmaz\'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsiden sonra babaları Ali Korkmaz\'a teslim edildi. İkiz kardeşlerin cenazeleri, memleketleri Kemalpaşa ilçesine getirildi. Soğukpınar Camii\'nde, Korkmaz kardeşler için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde, ikiz kardeşlerin ablaları Ayşegül ile Esra Korkmaz, tabutların başından bir an olsun ayrılmadı. Acılı anne Hatice Korkmaz ise kızlarının cenazesine katılamadı.

Baba Ali Korkmaz, kızlarının ilkokul yıllarından beri hep aynı sıralarda oturduklarını, üniversitede ise bir tek yurttaki odalarının ayrı olduğunu söyledi. Baba Korkmaz, yaşamını yitiren kızlarının aynı odaya taşınmayı planladıklarını da anlattı. Korkmaz, emekliliği hak etmesine rağmen kızlarının okul masrafı için Devlet Su İşleri\'ndeki (DSİ) görevine devam ettiğini de belirtti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Büşra ve Kübra Korkmaz kardeşler, Cennet Bahçesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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