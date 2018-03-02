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Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklendi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bisiklet sürücüsünün otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenmesi, mobese kamerasına yansıdı

02 Mart 2018 17:12

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bisiklet sürücüsünün otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenmesi, mobese kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü, geçen ay kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının mobese kayıtlarını basınla paylaştı. Kameralara yansıyan kazalardan birinde, SGK Kavşağı\'nda bir bisikletli yolun karşı tarafına geçmek isterken, otomobilin çarpması ile metrelerce sürükleniyor. Diğer görüntülerde de bisiklet ve motosiklet sürücülerinin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalar yer aldı. Kazalarda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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