Otomobilin çarptığı baba öldü, oğlu yaralandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı baba- oğuldan Mustafa Balabak (68) öldü, oğlu Mehmet (40) ise yaralandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 SYJ 88 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Mustafa Balabak ile oğlu Mehmet Balabak\'a çarptı. Sürücü, baba- oğula çarptıktan sonra kaçarken, çevredekiler, sağlık ekibinden yardım istedi.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Mustafa Balabak, yaşamını yitirdi. Yaralı Mehmet Balabak ise ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



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