Otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü

KAHRAMANMARAŞ,(DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 32 yaşındaki Naciye Kuşkaya ile oğlu 2 yaşındaki Eymen Kuşkaya yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Batı Çevreyolu\'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Naciye Kuşkaya ve oğlu Eymen Kuşkaya\'ya, Süleyman N. yönetimindeki 46 BZ 921 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yola savrulan Naciye Kuşkaya olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu Eymen ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan minik Eymen de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun cesetleri otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü Süleyman N. gözaltına alındı.