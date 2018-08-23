Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Adil öldü

Ferudun ALTUNAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Adil Dilekçi\'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan Adil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesi Samsun- Ordu Karayolu\'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Adil Dilekçi\'ye, Ferdi Cihangir yönetimindeki 61 UZ 243 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Adil Dilekçi, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dilekçi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dilekçi\'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanını devam ettiği belirtildi.

