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Otomobilin çarpmasıyla dereye düşen köpek kurtarıldı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarpması sonucu dereye düşen sokak köpeği için belediye ekipleri seferber oldu

10 Kasım 2017 17:55

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarpması sonucu dereye düşen sokak köpeği için belediye ekipleri seferber oldu. Dereden kurtarılan köpek, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'nde tedaviye alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Bursa-İstanbul yolu üzerindeki Gediz Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aniden yola çıkan sokak köpeğine otomobil çarptı. Köpek, yol kenarındaki dereye düştü. Duyarlı otomobil sürücüsü durumu vakit kaybetmeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı\'na ve İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bildirerek, görevliler gelene kadar köpeğin başında bekledi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu dere yatağından kurtulan köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı\'na bağlı sorumlu veteriner Ahsen Dilbayayın yaptı. Yaralı köpek daha sonra, tedavi edilmek üzere sokak hayvanı ambulansıyla Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne götürüldü. Yapılan detaylı muayenede yaralı köpeğin, iç kanamasının bulunduğu ayrıca vücudunun belirli bölgelerinde kırıklar tespit edildiği, durumun ciddiyetini koruduğu bilgisi edinildi.

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