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Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın kimliği belirlendi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu kadının 33 yaşındaki Ayşe Şevik olduğu belirlendi

29 Mayıs 2018 04:28

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu kadının 33 yaşındaki Ayşe Şevik olduğu belirlendi. Olayın ardından kayıplara karışan otomobil ve sürücüyü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor. 
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Altındağ\'dan Buca yönüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kadına çarptı. Talihsiz kadın otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında cesedin 33 yaşındaki Ayşe Şevik\'e ait olduğu belirlendi.
Polis, olayın ardından kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için, zanlının olası kaçış istikametlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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