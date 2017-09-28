T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarpıp kaçtığı genç kız öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kardeşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 27 yaşındaki Fatma Durak, otomobilin çarpması sonucu öldü

28 Eylül 2017 08:51

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kardeşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 27 yaşındaki Fatma Durak, otomobilin çarpması sonucu öldü. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Gece erkek kardeşi ile yürüyüşe çıkan Fatma Durak\'a yolun karşısına geçmek istediği sırada beyaz renkli plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Genç kız, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulurken, otomobil refüjdeki uyarı levhasını devirip, yaklaşık 50 metre ileride durdu. İddiaya göre, duran otomobilin şoför koltuğunda oturan kadın sürücü ile yolcu konumundaki bir erkek yer değiştirdikten sonra Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi yönünde kaçtı. Ağır yaralanan Durak, kardeşinin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çok kaybettiği belirtilen genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ardından kaçan otomobil ve içindekileri tespit etmek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAFatma DurakOtomobilKazaYüreğirDadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa BulvarıGeceGençJandarma Er Gökhan Yılmaz CaddesiAğırDurakKaza ardındanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24