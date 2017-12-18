T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin camını kırıp, içinde 17 bin lira bulunan çantayı çaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin camını kırıp içinde 17 bin lira bulanan çantayı çalan şüpheli yakalandı

18 Aralık 2017 14:49

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin camını kırıp içinde 17 bin lira bulanan çantayı çalan şüpheli yakalandı. Çanta bir inşaatın temeline saklanmış olarak bulunurken, içindeki para da sahibine teslim edildi.
İnegöl´de H.B., içinde 17 bin lira para bulunan çantayı aracının torpido gözüne bırakarak iş yerine girdi. Bir süre sonra aracına döndüğünde ön camının kırılarak torpidodaki para dolu çantanın çalındığını fark eden H.B. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler geniş çapta araştırma başlattı. Şüpheliyi görenlerin verdiği eşkal üzerine araştırma başlatan polisler, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hal mevkiinde O.A.\'yı (18) yakaladı. Şüpheli, para dolu çantayı çaldığını itiraf ederek, sakladığı yeri gösterdi. Polisler, Sebze ve Meyve Hali yakınında bulunan bir inşaatın temeline saklanmış para dolu çantayı buldu. İçinde 17 bin lira bulunan çanta sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınBirOlayErtuğrul Gazi Mahallesi HalPolisler SebzeMeyve HaliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24