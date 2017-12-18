Otomobilin camını kırıp, içinde 17 bin lira bulunan çantayı çaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin camını kırıp içinde 17 bin lira bulanan çantayı çalan şüpheli yakalandı. Çanta bir inşaatın temeline saklanmış olarak bulunurken, içindeki para da sahibine teslim edildi.

İnegöl´de H.B., içinde 17 bin lira para bulunan çantayı aracının torpido gözüne bırakarak iş yerine girdi. Bir süre sonra aracına döndüğünde ön camının kırılarak torpidodaki para dolu çantanın çalındığını fark eden H.B. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler geniş çapta araştırma başlattı. Şüpheliyi görenlerin verdiği eşkal üzerine araştırma başlatan polisler, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hal mevkiinde O.A.\'yı (18) yakaladı. Şüpheli, para dolu çantayı çaldığını itiraf ederek, sakladığı yeri gösterdi. Polisler, Sebze ve Meyve Hali yakınında bulunan bir inşaatın temeline saklanmış para dolu çantayı buldu. İçinde 17 bin lira bulunan çanta sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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