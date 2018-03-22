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Otomobilin büfe duvarına çarpma anı kamerada

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki tabelayı yıkıp büfenin duvarına çarptı

22 Mart 2018 16:21

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki tabelayı yıkıp büfenin duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Devran İstanbullu ağır yaralanırken, olay anı güvenlik kamera kaydına yansıdı.
Kaza, merkez Antakya ilçesi Reyhanlı- Antakya Karayolu\'nun Maşuklu mevkisinde meydana geldi. Sürücü Devran İstanbullu yönetimindeki 31 AZE 63 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki tabelaya, ardından da büfenin duvarına çarparak takla attı. Kazayı görenler takla atan aracın içindeki sürücüyü çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlar sonucu sürücü kurtarılarak çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Otomobilin çarptığı büfenin güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada, otomobil sürücüsünün sol şeritte ilerlerken bir anda kayarak yol kenarındaki tabelaya ardından da takla atarak büfenin duvarına çarptığı görülüyor.

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