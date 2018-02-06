T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin bagajından kaçaklar çıktı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polis tarafından düzenlenen yol uygulamasında 2 otomobilde yapılan aramada yeşil reçete ile satışı yapılan 9 bin 500 adet hap ile toplan 9 kaçak ele geçirildi

06 Şubat 2018 22:38

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da polis tarafından düzenlenen yol uygulamasında 2 otomobilde yapılan aramada yeşil reçete ile satışı yapılan 9 bin 500 adet hap ile toplan 9 kaçak ele geçirildi. Otomobillerde bulunan 4 İran uyruklu tutuklanırzken, kaçaklar ise Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erzurum-Ağrı karayolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan 38 palakalı iki otomobilde arama yapıldı. İçerisinde 3 İran uyruklu kişi ile 2\'si bagajda 5 Afganlı kaçağın bulunduğu otomobilde yeşil reçeteli 9 bin 500 adet hap ele geçirildi. Yine İran uyruklu sürücünün kullandığı diğer otomobilde ise 4 Afgan uyruklu kaçak yakalandı. 
Polis, 9 kaçakla birliklikte bu kişilere aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı İran uyruklu 4 kişiyi adliyeye sevk etti. İran uyruklu M.G, A.A.N, M.J. ve G.A., çıkarıldığı mahkemece \'göçmen kaçakçılığı\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyete götürülen 9 zAfgan uyruklu kaçak ise Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERZURUM DHA ERZURUMOtomobillerdeGeri Gönderme MerkeziEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMErzurumAğrıUygulamadaAfganlıYineAfganEmniyeteAşkaleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24