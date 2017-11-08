Otomobilin bagajında yurda kaçak sokulan 5 yavru köpek bulundu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de polis, ihbar üzerine durdurup aradığı otomobilin bagajında yurda kaçak sokulan 3\'ü Çin Aslanı cinsi 5 yavru köpek buldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil bagajında yurt dışından kaçak sokulan köpek bulunduğu ihbarı aldı. Polis, harekete geçerek otomobili TEM otoyolunun İstanbul gişeler mevkinde durdurup aramaya aldı. Aramada bagajda karton kutular içinde konulmuş 3\'ü Çin Aslan ile Shar Pie ve Pug cinsi 5 köpek bulundu. Petshop sahibi olduğu belirtilen araç sahibi A.P., gözaltına alınırken, yurda kaçak sokulduğu belirlenen köpeklere el konuldu. Emniyette ifadesi tamamlanan A.P., serbest bırakılırken, köpekler yediemin bulunamadığı için Edirne Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polisler tarafından bakılıyor. Bir süre burada bakılacak köpeklerin önümüzdeki günlerde ihaleyle satılacağı belirtildi.



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