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Otomobilin arka kapılarını açıp 6 metrelik demir parçasını taşıdı

Hasan UĞUR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, plakasız otomobilin sürücüsü, aracın arkasına yüklediği yaklaşık 6 metrelik demir parçasıyla yolda giderken görüntülendi

28 Ocak 2018 19:56

Hasan UĞUR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, plakasız otomobilin sürücüsü, aracın arkasına yüklediği yaklaşık 6 metrelik demir parçasıyla yolda giderken görüntülendi. Aracının iki arka kapısı açık, demir parçasının uçları ise dışarı çıkmış ve yoldaki iki şeridi de kapatmış halde giden sürücü, görenlere büyük şaşkınlık yaşattı.
Olay, öğle saatlerinde, kent merkezine girişteki şehirlerarası geçiş güzergahında yer alan Antalya Caddesi\'nde meydana geldi. Bir sürücü, plakasız otomobilinin arka koltuğunun üzerine yatay olarak yüklediği yaklaşık 6 metrelik demir parçasını, aracının arka iki kapısı açık halde taşırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentin en işlek caddesinde, her iki yanından da yaklaşık 2\'şer metre dışarı taşan demir parçasıyla giden sürücü, kara yolundaki iki şeridi birden kapattı. Sürücü, çevresindeki diğer araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Otomobilin sürücüsüyle ilgili herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığı bilinmiyor.

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