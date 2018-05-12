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Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, 3 yaşındaki Ali Ömer Taş, komşusu İslam D

12 Mayıs 2018 02:07

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, 3 yaşındaki Ali Ömer Taş, komşusu İslam D.\'nin otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Küçükkırım Mahallesi 524 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle eve gelen İslam D., aracını park etmek istedi. Aracıyla geri manevra yapan İslam D., bu sırada sokakta oynayan komşunun 3 yaşındaki oğlu Ali Ömer Taş\'a çarptı. Otomobilin altında kalan çocuk, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkartılarak yine aynı araçla Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İslam D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Acı haberi duyup, hastaneye gelen baba Fuat Taş, sinir krizi geçirdi. Ayakta duramayan Taş\'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Savcının incelemesinin ardından Ali Ömer Taş\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. 
Soruşturma sürüyor.

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