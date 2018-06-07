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Otomobili yanan sürücünün yardımına polis koştu

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da hareket halindeyken alev alan otomobil, polislerin yangın tüpü ile müdahalesi ile söndürüldü

07 Haziran 2018 13:59

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da hareket halindeyken alev alan otomobil, polislerin yangın tüpü ile müdahalesi ile söndürüldü.
Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi\'nde hareket halinde olan 25 LY 735 plakalı otolobilin sürücüsü Hakan Tikici, aracın ön kısmından duman çıktığını görünce durdu. Kaportayı açıp baktığında otomobilin yandığını gören Tikici, çevreden yardım istedi. Bir trafik polisi elinde yangın tüpü ile otomobilin yanınan geldi ancak tüp çalışmadı. Bu sırada yolun karşı tarafındaki Polisevi\'nden bir polis memuru hızla gelip yangına söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, aracın takılı kalan ve sürekli çalan kornası, kablosu kesilerek susturuldu. Daha sonra olay yerine gelen itafiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Otomobil, polis ve vatandaşların yardımı ile itilerek çekici gelene kadar uygun bir yerde bekletildi.

FOTOĞRAF
 

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