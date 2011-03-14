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OTOMOBİLİ UYUYAN ÇOCUKLA BİRLİKTE ÇALDILAR İSTANBUL (A.A)

14 Mart 2011 02:14

-OTOMOBİLİ UYUYAN ÇOCUKLA BİRLİKTE ÇALDILAR İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Bahçelievler'de oto hırsızları, kontak anahtarı üzerinde unutulan aracı, içinde uyuyan 1,5 yaşındaki çocukla birlikte çaldı. Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahmutbey Caddesi'nde 34 ZH 9590 plakalı otomobiliyle, eşi Hatice, çocukları 8 yaşındaki Furkan ve 1,5 yaşındaki Ebrar Küney'le alışverişe çıkan Yılmaz Küney (38), bir marketin önünde durdu. Eşi de kendisiyle markete gelen Küney, kontak anahtarı üzerinde olan otomobilde çocuklarını yalnız bıraktı. Bu sırada aracın kontağının üzerinde olduğunu fark eden hırsızlar, 8 yaşındaki Furkan Küney'i kolundan tutarak dışarı attı. Aracın arka koltuğunda uyuyan 1,5 yaşındaki Ebrar'ı fark etmeyen hırsızlar, aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden Küney çifti, durumu polise bildirirken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı aramalara rağmen çalınan otomobile ve Ebrar Küney'e ulaşamadı. Olaydan yaklaşık 8 saat sonra Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartmanın önünde ağlayan çocuğu gören Ersan Yılmaz adındaki apartman sakini, durumu polise bildirdi. Telsizle yapılan anonsların ardından sık sık anons edilen çocuğun eşkalına uyan çocuk, polis ekipleri tarafından Kocasinan Polis Merkezine getirildi. Küçük Ebrar'ı teşhis eden Küney çifti, çocuklarının bulunmasında emeği geçen polis ekiplerine teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, MOBESE görüntülerinden teşhis ettikleri zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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