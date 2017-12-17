Otomobili habersiz alıp kaza yapan oğluna 'üzülme yenisini alırım' dedi

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Emre Y. (16), ailesinden habersiz evin önünden bindiği otomobille dolaşırken, kontrolünü kaybettiği araçla yolda takla attı. Kazada sürücü Emre Y. ve yanındaki arkadaşı İlyas K. (16) yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Emre Y.\'nin anne ve babası, yerde yatan çocukların başında gözyaşı döküp, \"Çocuklar, kazayı kafanıza takmayın. Sizler, iyi olun\" dedi.

Kaza, ilçeye bağlı Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara\'da oturan Nihat ve Türkan Y. çiftinin oğulları lise öğrencisi Emre Y., evin önünde park halindeki 67 DZ 722 plakalı otomobili ailesinden habersiz alıp, arkadaşı İlyas K. ile birlikte dolaşmaya çıktı. Emre Y.\'nin kullandığı otomobil, Kurtuluş Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Kaza sonucu otomobil, hurdaya dönerken, Emre Y. ile İlyas K. yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Emre Y.\'nin anne ve babası, çocukları yerde yatarken görünce gözyaşı döktü.

Babasını gören Emre Y.\'nin \'Baba kaza yaptım, araba gitti. Ne yapacağız?’ demesi üzerine baba Nihat Y., \"Çocuklar, kazayı kafanıza takmayın. Sizler iyi olun. Belin mi çok acıyor yavrum? Boynunda mı acıyor? Ağlama oğlum, üzülme yavrum. Boş ver sen arabayı. Sizde bir şey yok ya. Ben yeni araba alacağım. Siz üzülmeyin yavrum\" diyerek, çocukları teselli etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı iki arkadaş, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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